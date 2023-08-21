Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 3:1.

- Вам показалось, что Семак придумал что-то новое именно с точки зрения командных построений на матч со «Спартаком»?

- Задумка Семака всегда видна. Любой тренер тратит уйму времени на создание тактических замыслов. Обе стороны построили свою игру, исходя из своих кадровых возможностей. «Зенит» предпочёл отдать пространство. Семак создал структуру, которая противостояла мощным качествам атаки «Спартака». Сам «Зенит» использовал контрвыпады, а голы питерцы забили после убегания большой группы игроков в атаку.

- Вы поняли стартовую задумку Абаскаля на эту встречу?

- Он удивил меня с выбором основного состава. Мне не очень корректно оценивать его действия. Абаскаль же не враг себе. Он ближе к игрокам и тренировкам, ему виднее.

- Попробую иначе поставить вопрос. У «красно-белых» получилось реализовать всё, что задумал тренер?

- У «Спартака» не всё получалось в быстрых атаках, их продвижению логично мешала оборона «Зенита». Матч смотрелся, чувствовался нерв игры. «Спартак» смотрелся достаточно уверенно, но «Зенит» склонил преимущество в свою сторону. Вендел в очередной раз доказал, что он необходим нашему футболу.