Нигматуллин оценил игру Вендела в матче со «Спартаком»

Бывший вратарь российской национальной команды Руслан Нигматуллин оценил игру полузащитника «Зенита» Вендела в матче со «Спартаком».

«Вендел матч со «Спартаком» решил практически в одиночку, решил эпизоды. И поэтому «Зенит» победил. У «Спартака» такого игрока не нашлось», — заявил участник ЧМ-2002 в интервью «Газете.Ру». По его мнению, Вендел сыграл всего лишь один матч, чтобы считать его лучшим игроком чемпионата, отметив при этом разницу в уровне футбола петербургского клуба с полузащитником и без него.

Напомним, что Вендел стал автором дубля в принципиальном поединке пятого тура Российской премьер-лиги, который завершился победой «Зенита» со счётом 3:1.