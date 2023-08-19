Деменко поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Зенит»

Известный российский футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от центрального матча пятого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный «Спартак» примет питерский «Зенит».

Деменко отметил, что без поражений не бывает побед, и тренеры обеих команд сейчас разбирают и анализируют результаты.

«Они понимают, что там ситуация сложнее, если потерять очки. Еще «Краснодар» хорошо идет, и другие команды. Все будут стараться играть на победу, но завершиться все может и вничью», - приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Поединок состоится завтра, 20 августа, и начнётся в 19:30 по московскому времени.