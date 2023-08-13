По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» общался с окружением нападающего Лукаса Бельтрана, перешедшего в «Фиорентину» из клуба «Ривер Плейт».

Источник сообщает, что «красно-белые» интересовались трансферной стоимостью футболиста и его желанием перебраться в Россию. При этом, до официального предложения дело не дошло, футболист был нацелен оказаться в Италии, а «Спартак» на данный момент продолжает поиски форварда.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист подписал с «Фиорентиной» пятилетний контракт. За Бельтрана итальянский клуб заплатил 12 миллионов евро.

В своём последнем сезоне за «Ривер Плейт» 22-летний нападающий провёл 35 матчей, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.