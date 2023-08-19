​Джикия – о Саудовской Аравии: «Как можно променять Лигу чемпионов на финансовые условия?»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как он относится к переходам звёздных футболистов в саудовские клубы.

«Сначала относился к этому совершенно спокойно, но потом… Когда дело касается возрастных футболистов вроде Роналду - это один вопрос, но когда стали переходить игроки в самом соку, я этого не понял. Как можно променять Лигу чемпионов на финансовые условия?» - сказал Джикия, чьи слова приводятся на официальном сайте «Спартака».

В пятом туре чемпионата России «Спартак» будет играть против «Зенита» на своём поле. Матч пройдёт в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток на «Открытие Арене» футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.

После четырёх сыгранных туров чемпионата России «Спартак» имеет в своём активе девять зачётных баллов.