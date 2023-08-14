Тарханов: Судья может спровоцировать драку в матче «Спартак» - «Зенит»

Известный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Зенита».

«Может ли матч снова закончиться дракой? Судья должен держать все в своих руках. Если он будет допускать ошибки в одну или другую сторону, то все может быть», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

Напомним, игра прошлого розыгрыша Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» завершилась массовой потасовкой с последующей дисквалификацией шести игроков.

Матч пятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Зенит» состоится 20 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.