Корнеев предположил, сколько голов за сезон забьёт Бонгонда

Футбольный эксперт Игорь Корнеев поделился мнением о том, сколько голов в текущем сезоне сможет забить новичок «Спартака» Тео Бонгонда.

«Посмотрим, хватит ли его на всю дистанцию. Но пока он очень заряжен на голы, при каждой возможности старается бить по воротам. Допускаю, что может забить в районе десяти голов», — заявил Корнеев изданию «Спорт-Экспресс».

Бонгонда перебрался в «Спартак» из испанского «Кадиса» в летнее трансферное окно. В первых шести матчах за «красно-белых» 27-летний вингер забил четыре мяча и записал в свой актив одну результативную передачу.

Предстоящий матч «Спартака» состоится сегодня, 20 августа. В рамках пятого тура РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля примут «Зенит». Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи, которая стартует в 19:30 по мск.