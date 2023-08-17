Угаров оставил прогноз на матч «Спартака» и «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Денис Угаров высказался о предстоящем матче против «Спартака» в пятом туре Премьер-лиги.

«Думаю, это будет равная игра не самых сильных на данный момент соперников. Наверное, «Краснодар» и ЦСКА сейчас выглядят получше «Зенита» и «Спартака», — заявил экс-игрок «сине-бело-голубых», чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его мнению, игра на «Открытие Банк Арене» получится достаточно спокойной, предположив, что команды сыграют вничью. Эксперт отметил, что «Спартак» показывает хороший футбол вспышками, а «Зенит» находится в тяжёлом состоянии после матчей с «Динамо» и «Ростова».

Напомним, что «красно-белые» примут победителей последних пяти розыгрышей РПЛ в воскресенье, 20 августа. После четырёх матчей «Спартак» и «Зенит» находятся на четвёртом и седьмом месте в турнирной таблице чемпионата.