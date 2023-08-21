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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федун высказался на тему чемпионских амбиций «Спартака» после поражения от «Зенита»

21 Августа 2023 • 18:34 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

«Спартак» в воскресенье вечером проиграл «Зениту» на своём поле с результатом 1:3. Бывший владелец московского клуба Леонид Федун после этого матча высказался на тему чемпионских амбиций «красно-белых».

«Когда меня спрашивали после третьей игры, я говорил, что надо подождать встречи с «Зенитом». Я оказался прав. Пока одних амбиций не хватает. В первую очередь необходимо стабилизировать состав, понять, на каких игроков можно опираться», - сказал Федун, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году, когда команду тренировал итальянский специалист Массимо Каррера. Тогда «красно-белые» завоевали титул впервые с 2001 года.

После пяти сыгранных туров Премьер-лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала девять очков.

​Федун указал на слабые трансферы «Спартака»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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Комментарии (1)
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TEREX
21 Августа 2023 в 19:24
аааа так вот хде сабака та парыта..))
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