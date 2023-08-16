Кавазашвили: «Спартаку» нужно укреплять защиту»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре «красно-белых» в оборонительной линии.

«Спартаку» надо поправить оборону. Но у команды есть тренерский штаб, у которого свои мысли и взгляды на этот счет. Тем не менее, «Спартаку» нужно укреплять защиту новыми игроками», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

После четырех туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков.

Предстоящий матч «Спартак» проведет 20 августа против «Зенита». Встреча пятого тура РПЛ стартует в 19:30 по московскому времени.