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Кавазашвили: «Спартаку» нужно укреплять защиту»

16 Августа 2023 • 18:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре «красно-белых» в оборонительной линии.

«Спартаку» надо поправить оборону. Но у команды есть тренерский штаб, у которого свои мысли и взгляды на этот счет. Тем не менее, «Спартаку» нужно укреплять защиту новыми игроками», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

После четырех туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков.

Предстоящий матч «Спартак» проведет 20 августа против «Зенита». Встреча пятого тура РПЛ стартует в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили
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