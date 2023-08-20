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Фигурист Галлямов поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Зенит»

20 Августа 2023 • 18:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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Через 0 ч. 39 мин.

Фигурист Александр Галлямов поделился ожиданиями от матча между московским «Спартаком» и питерским «Зенитом», который состоится в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

Спортсмен отметил, что не сможет посетить поединок, так как вечером улетает из Москвы в Санкт-Петербург, и будет следить через экран.

«Мой прогноз на сегодняшний матч — победа «Зенита» со счетом 2:1», - приводит слова Галлямова Sport24.

Поединок между «Спартаком» и «Зенитом», который состоится в Москве на «Открытие Банк Арене», начнётся в 19:30 по столичному времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Галлямов
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