Полузащитник «Зенита» Барриос высказался о победе над «Спартаком»

Полузащитник питерского «Зенита» Вильмар Барриос высказался о победе над московским «Спартаком» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

Колумбиец отметил, что это была важная победа для очень сильной команды, чтобы продолжить борьбу за первое место в турнирной таблице.

«Победа над «Спартаком» всегда прибавляет нам больше мотивации. Сейчас важно насладиться этим моментом, а затем думать о следующем матче», - приводит слова Барриоса Metaratings.ru.

«Зенит» одержал победу со счётом 3:1 и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице.