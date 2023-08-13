Семак высказался о возможной покупке Зобнина и ситуации с Барриосом

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможной покупке полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина и ситуации с колумбийцем Вильмаром Барриосом.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что руководство команды с берегов Невы отказывается отпускать своего полузащитника в «Ноттингем Форест», хотя были определённые договорённости.

«Зобнин — не мои компетенции, не собираюсь это комментировать. Что касается Барриоса, то, думаю, этот вброс — желание журналиста заработать. Поговорите с Вильмаром, и поймете его настроение», - заявил специалист на пресс-конфиренции.

Сегодня, 13 августа, «Зенит» на своём поле переиграл воронежский «Факел».