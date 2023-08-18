​«Спартак» ответил на шутку ЦСКА

ЦСКА высмеял ролик, в котором «Спартак» накануне представил новую форму. Дело в том, что в ролике роль фаната «красно-белых» со стажем исполнил актёр, который перед Новым годом исполнял роль фаната ЦСКА в ролике «армейцев».

«Спартак» отреагировал на шутку из стана принципиального соперника. «Красно-белые» опубликовали фото этого актёра в клубной экипировке, а также фото Хесуса Медины, который в летнее трансферное окно сменил ЦСКА на «Спартак». В подписи «красно-белые» говорят о том, что Медина и актёр Михаил сделали правильный выбор.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 20 августа – против «Зенита».