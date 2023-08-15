Гладилин считает, что у Николсона нет шансов пробиться в состав «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о форварде «красно-белых» Шамаре Николсоне.

«В стартовом составе у него уже нет места, потому что у него конкурент — Соболев, есть перспективный Павел Мелёшин. У Николсона нет шансов пробиться в состав, он лишний», — заявил Гладилин Legalbet.

Эксперт считает, что «Спартаку» нужно продать Николсона, пока еще есть такая возможность.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист пока не принимал участия в матчах «Спартака». Напомним, ямайский нападающий позже всех присоединился к «красно-белым», потому что участвовал в Золотом кубке КОНКАКАФ.