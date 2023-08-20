Семак: «Не ожидали, что «Спартак» будет играть по такой структуре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры со «Спартаком» (3:1) для «Матч ТВ».

- В чем вы сегодня были сильнее «Спартака»?

- В принципе, заслуженно победили, моменты создавали хорошие, острые. Я думаю, что если бы не пенальти, могли бы более спокойно завершить игру. Но мне кажется, что заслуженная победа.

- Вы считаете, что вернулся настоящий Вендел?

- Да, Вендел сыграл прекрасный матч и тренируется хорошо, сыграл сегодня замечательно. Все стараются, на каждом определенном отрезке кто-то выделяется на фоне остальных. Сегодня Вендел был тем человеком, который играл более активно, хотя и другие футболисты сегодня двигались хорошо и в обороне сыграли сегодня достаточно надежно.

- Активный был старт от «Спартака», но вы быстро перехватили инициативу, что сказали команде по ходу первого тайма, что перестроили?

- Да, мы перестроились по ходу. Все-таки не ожидали, что «Спартак» будет играть по такой структуре. Тут же через пять минут внесли небольшие коррективы и нормально играли, нормально оборонялись. У «Спартака» очень хорошие сильные игроки в атаке. Но мы не позволили ему сегодня много создать в атаке.