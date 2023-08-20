Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Не ожидали, что «Спартак» будет играть по такой структуре»

20 Августа 2023 • 22:33 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры со «Спартаком» (3:1) для «Матч ТВ».

- В чем вы сегодня были сильнее «Спартака»?

- В принципе, заслуженно победили, моменты создавали хорошие, острые. Я думаю, что если бы не пенальти, могли бы более спокойно завершить игру. Но мне кажется, что заслуженная победа.

- Вы считаете, что вернулся настоящий Вендел?

- Да, Вендел сыграл прекрасный матч и тренируется хорошо, сыграл сегодня замечательно. Все стараются, на каждом определенном отрезке кто-то выделяется на фоне остальных. Сегодня Вендел был тем человеком, который играл более активно, хотя и другие футболисты сегодня двигались хорошо и в обороне сыграли сегодня достаточно надежно.

- Активный был старт от «Спартака», но вы быстро перехватили инициативу, что сказали команде по ходу первого тайма, что перестроили?

- Да, мы перестроились по ходу. Все-таки не ожидали, что «Спартак» будет играть по такой структуре. Тут же через пять минут внесли небольшие коррективы и нормально играли, нормально оборонялись. У «Спартака» очень хорошие сильные игроки в атаке. Но мы не позволили ему сегодня много создать в атаке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2
0
2.36 3.45 3.15
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
1
3
3.10 3.90 2.22
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
4
0
1.82 4.00 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
23:22 · Россия. Премьер-лига
Умяров высказался о поражении «Зениту»
23:17 · Россия. Премьер-лига
Бериша обратился к Ташуеву
23:16 · Россия. Премьер-лига
Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита» 1
23:15 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» разделался с «Оренбургом» - видео
23:14 · Россия. Премьер-лига
Малышев – о Бабиче: «Ждите официального объявления»
23:12 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» обыграл «Спартак» - видео видео
23:05 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Пока не думаем о чемпионстве»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Соболев прокомментировал поражение от «Зенита»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: «Позорная игра, конечно, как можно так выходить на поле...»
22:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «Алании» назвал цели команды на сезон
22:48 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Работы, как мы видим, непочатый край, не надо витать в облаках»
22:42 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» забивал соперникам на протяжении девяти гостевых матчей РПЛ подряд
22:39 · Россия. Премьер-лига
Семак не считает, что матч со «Спартаком» был лучшим в сезоне
22:35 · Россия. Премьер-лига
Прудников: «Спартаку» не стоит отчаиваться»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Не ожидали, что «Спартак» будет играть по такой структуре»
Все новости
Рекомендуем