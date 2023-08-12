Агент подтвердил, что «Спартак» хочет продать Зобнина и ещё двух футболистов

Футбольный агент Александар Важич поделился информацией о будущем трёх игроков московского «Спартака».

«Мне поступил запрос от «Спартака» с просьбой устроить троих футболистов, они хотят их продать. Речь идет про Николсона, Кейта Бальде и Зобнина», — рассказал Важич «РБ Спорту».

Ранее появилась информация о заинтересованности в услугах Шамара Николсона со стороны английского «Уотфорда». Кроме того, сообщалось, что «Спартак» хочет продать Зобнина, однако в клубе оперативно опровергли данную информацию.

20 августа «Спартаку» предстоит непростой матч против «Зенита» в рамках пятого тура РПЛ. Начало игры запланировано на 19:30 по мск.