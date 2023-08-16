Бояринцев — о матче «Спартак» - «Зенит»: «Думаю, будет результативная ничья»

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев, а ныне главный тренер «Сокола», поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Зенитом».

По мнению эксперта, «Спартак» не будет сидеть в обороне, ведь наставник команды Гильермо Абаскаль с самого начала прививает «красно-белым» атакующий стиль.

«Мне кажется, матч «Спартака» и «Зенита» будет хорош на голы, и обе команды поразят ворота друг друга и, может быть, даже не раз. Думаю, что здесь будет результативная ничья», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Встреча пятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Зенит» состоится 20 августа. Начало игры запланировано на 19:30 по мск.