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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Матчи 5-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

17 Августа 2023 • 17:36 Комментировать
Рубин
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Крылья Советов
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18.08 19:30

Матчи пятого тура Российской премьер-лиги будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Махачкале, а также об Андрее Будогосском. Об этом рассказывает пресс-служба РПЛ.

Как известно, 14 августа в пригороде Махачкалы произошёл взрыв около заправки. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 35 человек. Что касается Андрея Будогосского, то он умер 16 августа. В своё время он возглавлял департамент судейства и инспектирования в Российском футбольном союзе.

Матчи пятого тура чемпионата России пройдут с 18 по 20 августа включительно.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Будогосский РПЛ
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