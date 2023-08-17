​Матчи 5-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи пятого тура Российской премьер-лиги будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Махачкале, а также об Андрее Будогосском. Об этом рассказывает пресс-служба РПЛ.

Как известно, 14 августа в пригороде Махачкалы произошёл взрыв около заправки. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 35 человек. Что касается Андрея Будогосского, то он умер 16 августа. В своё время он возглавлял департамент судейства и инспектирования в Российском футбольном союзе.

Матчи пятого тура чемпионата России пройдут с 18 по 20 августа включительно.