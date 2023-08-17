​Агент допускает уход Вендела из «Зенита»

Агент Тьяго Рибейро, который работает с полузащитником «Зенита» Маркусом Венделом, дал комментарий о будущем футболиста.

Как известно, в летнее трансферное окно Вендел хотел уйти из «Зенита». Как следствие, бразилец пропустил предсезонную подготовку. В настоящий момент Вендел набирает форму. При этом его уход до сих пор возможен, судя по словам агента.

«Интерес европейских клубов по-прежнему есть, но финальное слово за «Зенитом». Мы уважаем клуб и примем любое его решение», - сказал Рибейро, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает 25-летнего Маркуса Вендела в 24 миллиона евро.