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Умяров рассказал, что игроки «Зенита» сбивали с толку футболистов «Спартака»

22 Августа 2023 • 17:06 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился комментарием о поведении футболистов санкт-петербургского «Зенита».

Очное противостояние в рамках пятого тура Российской премьер-лиги завершилось со счетом 3:1 в пользу «сине-бело-голубых».

«Когда к тебе постоянно подходят, что-то говорят, подначивают, тянут время, конечно, это сбивает проигрывающую команду. Но такое поведение — часть игры. Нам еще такому учиться и учиться», — приводит слова Умярова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в семи матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Следующий матч «Спартак» проведет 26 августа против «Ахмата». Встреча шестого тура РПЛ начнется в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Наиль Умяров
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