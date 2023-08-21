Нигматуллин: «Как «Спартак» играет в обороне, поставь троих в ворота, всё равно залетит»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре голкипера «красно-белых» Ильи Свинова в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

По мнению Нигматуллина, «красно-белые» настолько плохо играют в обороне, что вратарю очень сложно повлиять на результат.

«Если кого-то и винить в поражении, то вратаря в последнюю очередь. Так, как «Спартак» играет в обороне, поставь троих в ворота, всё равно залетит. Кто из вратарей сильнее, решают, конечно же, на месте», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

В текущем сезоне 22-летний Свинов провёл за «Спартак» три матча, в которых пропустил 10 голов.

В пяти турах РПЛ «красно-белые» набрали девять очков и расположились на шестом месте турнирной таблицы. Свой следующий матч «Спартак» проведёт 26 августа против «Ахмата».