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Нигматуллин: «Как «Спартак» играет в обороне, поставь троих в ворота, всё равно залетит»

21 Августа 2023 • 11:11 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре голкипера «красно-белых» Ильи Свинова в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

По мнению Нигматуллина, «красно-белые» настолько плохо играют в обороне, что вратарю очень сложно повлиять на результат.

«Если кого-то и винить в поражении, то вратаря в последнюю очередь. Так, как «Спартак» играет в обороне, поставь троих в ворота, всё равно залетит. Кто из вратарей сильнее, решают, конечно же, на месте», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

В текущем сезоне 22-летний Свинов провёл за «Спартак» три матча, в которых пропустил 10 голов.

В пяти турах РПЛ «красно-белые» набрали девять очков и расположились на шестом месте турнирной таблицы. Свой следующий матч «Спартак» проведёт 26 августа против «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин Илья Свинов
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Комментарии (1)
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sierge
21 Августа 2023 в 11:56
Вратарь не только стоит на воротах но и руководит обороной. Матч с Уфой показал что в плане коммуникации есть проблемы. Джикия тоже потерял нить, ИМХО он не капитан. Не хватает такого как Горлукович кто бы напихал молодежи
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