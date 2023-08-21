Смородская: «Спартак» сильно отстаёт от «Зенита» по уровню футболистов»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о победе «Зенита» над «Спартаком» (3:1) в матче пятого тура РПЛ.

По мнению Смородской, «Зенит» значительно превосходит «Спартак» по уровню игроков. Также эксперт похвалила судей, обслуживавших эту встречу, отметив, что все принятые ими решения были справедливы.

«Конечно, «Зенит» вчера был сильнее, чем «Спартак». Мне кажется, что москвичи сильно отстают от «Зенита» по уровню футболистов. У них там только Квинси Промес есть. За «Зенитом» очень трудно угнаться», — цитирует Смородскую РИА Новости.

После пяти туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая шестой «Спартак» на одно очко.