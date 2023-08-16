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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» написал письмо главе судейского комитета РФС

16 Августа 2023 • 13:14 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

«Зенит» стал одним из первых клубов, которые направили письмо главе судейского комитета Российского футбольного союза Павлу Каманцеву. Чемпионы России просят провести лекцию для игроков и тренеров с разъяснением современных трактовок правил игры. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что с начала сезона судейский комитет пока что не проводил семинары для клубов. При этом грубых ошибок арбитров в четырёх прошедших турах Премьер-лиги было достаточно.

Стоит сказать, что «Зенит» выигрывал чемпионский титул Премьер-лиги в каждом из пяти последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РФС Павел Каманцев
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Комментарии (1)
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wertygaz
16 Августа 2023 в 14:02
Что им недостаточно помогают что ли? Если бы им эти 5 лет отчаянно не помогали глядишь и разнообразие чемпионов было бы…
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