​«Зенит» написал письмо главе судейского комитета РФС

«Зенит» стал одним из первых клубов, которые направили письмо главе судейского комитета Российского футбольного союза Павлу Каманцеву. Чемпионы России просят провести лекцию для игроков и тренеров с разъяснением современных трактовок правил игры. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что с начала сезона судейский комитет пока что не проводил семинары для клубов. При этом грубых ошибок арбитров в четырёх прошедших турах Премьер-лиги было достаточно.

Стоит сказать, что «Зенит» выигрывал чемпионский титул Премьер-лиги в каждом из пяти последних сезонов.