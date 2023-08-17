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Ташуев: «Я не думаю, что «Зенит» станет вторым-третьим»

17 Августа 2023 • 13:54 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о перспективах «Зенита» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, петербургский клуб является действующим чемпионом страны. Однако текущий сезон «сине-бело-голубые» начали не очень удачно, набрав в четырёх матчах семь очков. Сейчас «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице.

По мнению Ташуева, после ухода из команды бразильского нападающего Малкома «Зениту» потребуется время для перестройки.

«Зенит» всегда определяли звёзды. Потеря Малкома — достаточно серьёзная. Нужно немножко времени, и тут должно проявляться тренерское мастерство Семака. И я не думаю, что «Зенит» станет вторым-третьим, все примерно в равных условиях», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 20 августа против «Спартака». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Ташуев
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Комментарии (1)
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Cruyff
17 Августа 2023 в 15:12
а какая разница вторым или пятым сейчас нет еврокубков и важен только титул всё остальное вторично
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