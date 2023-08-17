Ташуев: «Я не думаю, что «Зенит» станет вторым-третьим»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о перспективах «Зенита» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, петербургский клуб является действующим чемпионом страны. Однако текущий сезон «сине-бело-голубые» начали не очень удачно, набрав в четырёх матчах семь очков. Сейчас «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице.

По мнению Ташуева, после ухода из команды бразильского нападающего Малкома «Зениту» потребуется время для перестройки.

«Зенит» всегда определяли звёзды. Потеря Малкома — достаточно серьёзная. Нужно немножко времени, и тут должно проявляться тренерское мастерство Семака. И я не думаю, что «Зенит» станет вторым-третьим, все примерно в равных условиях», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 20 августа против «Спартака». Начало — в 19:30 по московскому времени.