​Сёмин назвал «Спартак» и «Зенит» претендентами на чемпионство

На выходных в Премьер-лиге России пройдёт дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом». Своими мыслями об этом поединке поделился известный российский тренер Юрий Сёмин.

«Шансы равны. Обе команды готовы бороться за чемпионство. Кто в этом матче будет готов больше физически и психологически, тот и победит», - сказал Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках пятого тура чемпионата России состоится в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток на «Открытие Арене» футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что «Спартак» на текущий момент имеет девять очков в своём активе, а «Зенит» - семь.