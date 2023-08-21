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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев: «Конечно, будет борьба за первое место»

21 Августа 2023 • 10:05 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективы золотой гонки РПЛ.

- Есть ощущение, что команда потихоньку набирает обороты после неубедительного старта?

- Я бы не сказал, что набирает. Мы хорошо подготовились, но где-то чуть-чуть не везло. Соперники к нам привыкли.

- Может, перестали бояться? Все стараются отнять очки у «Зенита».

- Ну, это понятно. Как иначе? И мы стараемся отнять очки у других команд.

- В этом сезоне будет борьба за первое место?

- Конечно, будет. Впереди еще много туров. Кто с нами поборется? Да все.

- Даже «Урал», который держится на втором месте?

- Думаю, да. У нас как раз с ним следующая игра. Вот и посмотрим. «Краснодар» и «Спартак» тоже будут бороться.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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