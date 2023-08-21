Только 3 команды в этом сезоне РПЛ пропустили больше голов, чем «Спартак»

«Спартак» в воскресенье вечером огорчил своих болельщиков, проиграв «Зениту» на своём поле со счётом 1:3. В пяти прошедших турах Премьер-лиги России команда Гильермо Абаскаля пропустила 10 голов. Больше пропущенных имеют только три команды – «Рубин» (11), «Ростов» (11) и «Оренбург» (12). «Красно-белым» явно нужно работать над улучшением обороны.

После пяти сыгранных туров Премьер-лиги «Спартак» с девятью очками в активе располагается на шестой позиции в турнирной таблице. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в субботу, 26 августа, - против «Ахмата» на своём поле.