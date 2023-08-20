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Абаскаль: «Зенит» нанёс буквально 2-3 удара по воротам, но, к сожалению, счёт такой»

20 Августа 2023 • 22:28 Комментировать (3)
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями от игры с «Зенитом» (1:3) для «Матч ТВ».

- Сегодня «Спартак» использовал новую схему, что в этой схеме работало, а что нет?

- Я думаю, что в целом схема работала, потому что у нас были хорошие моменты в первые 20 минут. Были разрезающие передачи, передачи назад, были моменты у Соболева и Игнатова.

Эта схема нам также позволяла иметь преимущество в  центре поля, выигрывать подборы и иметь плюс один в прессинге. Но, к сожалению, желтая карточка, которую мы получили в первом тайме, немного подкосила, потому что, на мой взгляд, показать Миге Игнатову, который в том эпизоде и в целом щедрый парень, который идет до конца и играет честно. Там не было никакого умысла и нарушения, на мой взгляд. К сожалению, это случилось, эта желтая карточка нам помешала делать прессинг так, как мы хотели. Во втором тайме мы добавили свежести, вышли на поле и в целом играли неплохо, за исключением эпизода с голом. Соперник нанес буквально 2-3 удара по воротам, но, к сожалению, счёт такой.

- Выход Бонгонда и Умярова что изменил для вас?

- Наиль многое добавил команде в интенсивности, много мячей забирал, в фазе обороны он очень помогал, особенно в первой передаче. Что касается Тео Бонгонда, он вышел, у него было два хороших момента, но, к сожалению, он их не использовал. В одном из них нужно было сделать дополнительное касание, и мог счет становиться уже 2:2, но получилось, как получилось.

- «Спартак» никак не может сыграть на ноль. Какое объяснение этому вы находите?

- Здесь нам нужно работать и исправлять, делать работу над ошибками, мы пропускаем все вместе, ровно как и забиваем тоже все вместе. Это коллективная работа, и мы будем ее делать. Я уверен, что мы все поправим.

- Поражение значит ли, что в следующем матче вы вернетесь к схеме 4-3-3, которую использовали до этого?

- Все зависит от конкретных игроков и ситуации в конкретном матче. Речь идет о трех игроках в атаке, трех полузащитниках и четырех игроках в обороне. Я бы не говорил о схеме глобально. Это именно расположение футболистов на поле. Сегодня наш соперник, который на протяжении многих лет использовал одну схему, сегодня ее поменял, чтобы иметь больше футболистов в обороне. Мы хотели это использовать, преимущество именно в центре поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Гильермо Абаскаль
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Комментарии (3)
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TEREX
20 Августа 2023 в 23:22
эй физручела..ачки сибе купи с болшэй диоптриёй..))
Простой зритель
20 Августа 2023 в 22:36
Пора тебе чемоданы собирать.. За это время, зайцев можно научить ,на барабане стучать. А у тебя оборона первой лиги. Во главе с капитаном пешеходом.
Betsik
20 Августа 2023 в 22:35
Что он мелет?
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