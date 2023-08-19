Деменко: «Поражение повлияло на «Спартак»

Московский «Спартак» прекрасно провел первые три тура начавшегося чемпионата России, выиграв все три матча, но в прошлом туре он проиграл в Екатеринбурге местному «Уралу», и бывший игрок клуба, а также российской сборной, Максим Деменко, опасается, что это может сказаться на клубе в преддверии игры с питерским «Зенитом» - еще одним клубом, в котором Деменко выступал в прошлом.

- Все равно считаю, что «Спартак» сейчас – грозная сила. Это все равно противостояние. Важно, кто как подойдет к матчу. Психологический фактор имеет значение. Поражение повлияло на «Спартак», в любом случае, и «Зенит» тоже понимает, что ему надо подниматься, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.