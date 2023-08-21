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Гордеев не согласен с Абаскалем в оценке значения карточки Игнатова эксклюзив

21 Августа 2023 • 15:55 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает важным быстрое предупреждение Михаила Игнатова в матче «Спартак» - «Зенит».

- После матча Абаскаль заявил, что на игру «Спартак» повлияла ранняя карточка Игнатову. Когда тренер придумывает такие отмазки, о чем это говорит?

- Не то, чтобы это отмазки. Игнатов – сильный футболист, будущее «Спартака», который уже сегодня должен заявлять о себе, что он и делает. Но я не думаю, что его карточка сильно повиляла на результат.

- В чем конкретно «Зенит» переиграл «Спартак»? Может в том, что выключил Промеса и Соболева?

- Поначалу команды смотрелись резво. Думаю, «Зенит» такого не ожидал. Но потом все встало на свои места, и сказался класс. Плюс та стабильность, которая есть у питерцев, оказалась им на руку.

- Когда «Спартак» отыграл один мяч, были мысли, что может сравнять счет?

- Нет. Мне казалось, что «Зенит» сильнее, и он доведет матч до логического завершения.

- Вендел месяц не тренировался с командой, и вообще было непонятно, останется он или нет. В итоге вышел и забил. Вас это удивило?

- Он очень хорошо выглядел и по динамике, и по желанию. И дело даже не в том, что он забил. Вендел лишний раз доказал, что является важной фигурой для «Зенита». Дело в том, что когда у игрока есть предложение, он находится в своеобразном стрессе. Умение с ним справляться и при этом делать свое дело – отличие больших профессионалов. В первую очередь ты должен быть в порядке на поле. Можно только похвалить за это Вендела.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Зенит Андрей Гордеев Михаил Игнатов Гильермо Абаскаль
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