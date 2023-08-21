Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от победы над «Спартаком».

- Показалась, победа далась «Зениту» довольно легко. Согласны с этим?

- Да нет. Мы просто забили свои моменты и хорошо действовали на поле. Мы оказались сильнее.

- Вы сказали, что победа далась нелегко. В чем была сложность?

- Да со всеми трудно играть. Плюс «Спартак» играл дома, болельщики гнали его вперед. Было много борьбы. Главное, что мы взяли три очка.

- Эпизод с пенальти пересматривали? Есть по нему вопросы?

- Нет, пока не видел обзор матча.

- Уже привыкли играть без Малкома?

- Да.

- Все пишут, что плохой старт «Зенита» связан с его уходом.

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- Да нет. В начале сезона был какой-то спад, и я надеюсь, что дальше мы будем прибавлять.

Елена Григорьевская