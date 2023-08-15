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Ивелин Попов обрёл новый клуб на родине официально

15 Августа 2023 • 23:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Бывший игрок «Кубани», московского «Спартака» и других российских клубов, 35-летний полузащитник Ивелин Попов стал игроком болгарского клуба «Ботев» из Пловдива. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что последним российским клубом Попова был «Сочи». Он покинул его в 2022 году, а после – перешёл в софийский «Левски», в котором провёл сезон минувший. Сотрудничество со столичным клубом игрок атаки прекратил в прошедший понедельник.

Отметим, что только со «Спартаком» Попову удалось завоевать трофей на российском этапе карьеры – в 2017 году он стал чемпионом России.

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