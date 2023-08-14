Пономарёв: «Без Малкома «Зенит» укатится на 3-4 место»

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв высказался об игре «Зенита» без Малкома.

Специалист отметил, что после ухода форварда в «Аль-Хиляль у команды с берегов Невы будет нагрузка на оборону, но у неё она не самая стабильная.

«Еле-еле петербуржцы справились с «Факелом». Без Малкома «Зенит» теперь укатится на 3-4 место, и это только начало», - приводит слова Малкома «РБ Спорт».

После четырех проведенных туров РПЛ подопечные Сергея Семака занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет против московского «Спартака».