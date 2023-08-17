Рапопорт: «Спартак» запутался во вратарском вопросе

Бывший наставник «Зенита» Борис Рапопорт высказался о вратарской линии «Спартака» перед очной встречей российских топ-клубов в пятом туре РПЛ.

«Они там, кажется, запутались во вратарском вопросе. Селихов, насколько я понимаю, травмирован. Максименко играет с погрешностями, неуверенно. Свинов — парень способный, с перспективой. В игре с «Уралом», правда, гол «привез» последний, но и выручил несколько раз команду», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Гильермо Абаскаль в принципиальном поединке должен сделать ставку именно на Свинова, отразившего пенальти в прошедшей встрече.

Напомним, что «Спартак» примет петербургский «Зенит» в главной встрече пятого тура Премьер-лиги в воскресенье, 20 августа. «Красно-белые» находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата с девятью баллами.