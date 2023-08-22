Андрей Федун прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Андрей Федун, брат экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался после поражения «красно-белых» от «Зенита». Матч пятого тура чемпионата России завершился со счетом 3:1 в пользу санкт-петербургской команды.

«Как матч? Проиграли, значит плохо. Не знаю, почему так получилось, я просто болельщик. Сегодня плохой день. Может быть, завтра будет хороший», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

После пяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет на своем поле с «Ахматом» (26 августа).