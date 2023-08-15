Карпин или Семак: Павлюченко выбрал лучшего тренера России

Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко ответил на вопрос о лучшем российском тренере.

«Карпин ничего не выигрывал. Ну, идет какой-то опрос, я не знаю, по каким критериям выбирают. Для меня лучший тренер тот, кто привел команду к чемпионству. Если бы меня спрашивали, то я бы назвал Семака», — приводит слова Павлюченко портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом России стал «Зенит», выиграв под руководством Семака пятый трофей подряд. «Ростов» Карпина финишировал в РПЛ-2022/23 на четвертой позиции, отстав от лидирующей тройки всего на один зачетный балл.