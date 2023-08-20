Булыкин сделал прогноз на матч между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит».

По мнению эксперта, зрителей ожидает хороший матч, в котором ни одна из команд не станет отсиживаться в обороне.

«Учитывая исполнительское мастерство игроков «Спартака» и «Зенита» я думаю, что голы будут — мне кажется, что случится ничья. 1:1 или 2:2», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 20 августа. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ и опережают седьмых петербуржцев на два очка.