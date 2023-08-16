Червиченко: «В плане жалоб на судей «Зенит» решил опередить «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на решение «Зенита» обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть пару эпизодов из матча четвёртого тура РПЛ против «Факела» (2:0).

По мнению эксперта, своими действиями петербургский клуб хочет опередить «Спартак» и расположить к себе судей раньше «красно-белых».

«Ты начинаешь больше всех орать, что тебя судьи убивают и засуживают, а когда судья начинает судить более-менее лояльно, ты истеришь ещё больше. Считаю, что «Зенит» решил в этом плане опередить «Спартак» и начал рыдать раньше, чтобы выбить стул из-под ног своего конкурента», — приводит слова Червиченко Metaratings.

Напомним, «Спартак» и «Зенит» встретятся в матче пятого тура РПЛ. Эта игра состоится 20 августа в Москве и начнётся она в 19:30 по местному времени. На данный момент «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице и опережают восьмой «Зенит» на два очка.