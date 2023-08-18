Агентстве Promoesport в эксклюзивной беседе с сетевым изданием«Евро-Футбол.Ру» прокомментировало слухи о будущем своего клиента Срджана Бабича, которого связывают с переходом из «Альмерии» в московский «Спартак».

«Да, Бабич уже не игрок «Альмерии», очень скоро будет объявлено об его новом клубе. Это «Спартак»? Давайте подождём официального объявления», – заявили в агентстве.

По информации «Евро-Футбол.Ру», в ближайшее время Бабич должен подписать контракт со «Спартаком». 27-летний сербский защитник в прошлом сезоне отметился двумя забитыми голами в чемпионате Испании.