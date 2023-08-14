Лепёхин назвал три клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«За золотые медали, безусловно, будет бороться «Зенит», при всех его нынешних проблемах. Конечно же, ЦСКА и «Спартак», — приводит слова Лепёхина «Матч ТВ».

После четырех туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», набрав 12 очков. На второй строчке расположился «Урал», в копилке которого 10 очков. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (9 баллов).

Напомним, действующий чемпион России — «Зенит». Санкт-петербургский клуб под руководством Сергея Семака выиграл последние пять розыгрышей РПЛ.