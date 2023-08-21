Руслан Нигматуллин разочарован игрой «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о матче пятого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» переиграл московский «Локомотив» со счётом 3:1.

Экс-игрок сборной России отметил, что разочарован игрой столичного клуба, ведь каждый год они заявляют о готовности бороться с питерской командой за чемпионство, но постоянно происходит одно и то же.

«Главный тренер явно перемудрил со стартовым составом… Да и сами игроки не показали свой максимум. Мне казалось, что «Спартак» дома должен действовать абсолютно по-другому», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».