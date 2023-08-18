Баженов — о поражении «Спартака» от «Урала»: «Такие осечки проверяют команду на прочность»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов высказался о поражении «красно-белых» от «Урала» (2:3) в матче четвёртого тура РПЛ. Эксперт отметил, что такие неудачи проверяют команду на прочность.

«Что касается неудачи с «Уралом», то она особенно обидна для болельщиков потому, что после стартовых побед сразу же пошли разговоры о чемпионстве. Это плохо, когда они начинаются после третьего-четвёртого тура», — цитирует Баженова «Спорт-Экспресс».

В четырёх турах РПЛ «Спартак» набрал девять очков и сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 20 августа против «Зенита». Начало — в 19:30 по московскому времени.