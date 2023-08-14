Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о главных событиях 4-го тура РПЛ.

- Какие события этого тура вам запомнились?

- Поражение «Спартака» от «Урала». Это был неожиданный для меня результат. А так все более-менее закономерно: ЦСКА выиграл у «Сочи», «Динамо» у «Балтики», «Зенит» у «Факела».

- «Локомотив» потерял очки в домашнем матче с «Крыльями Советов». Как оцениваете этот результат?

- «Железнодорожники» еще отскочили. Самарцы гораздо лучше играли и создали больше моментов.

- «Урал» и «Крылья Советов» надолго в лидирующей группе?

- Хотелось бы, чтобы так было на протяжении длительного времени. Симпатичные команды. «Крылья Советов» вообще из сезона в сезон играют в один футбол, потому что тренер исповедует свою философию игры. Футболисты меняются, но рисунок игры остается. Видно, как команда хочет играть. И не имеет значения, кто там выходит на поле: Пиняев, Зиньковский, Глушенков. А если говорить об «Урале», Ганчаренко построил серьезную команду. Она еще много кому попортит нервов в этом сезоне.

- Если возвращаться к «Спартаку», не считаете, что его переоценивают и с такой игрой в обороне команда Абаскаля не сможет претендовать на чемпионство?

- Однозначно, если «Спартак» не усилит игру в обороне, то первое место вряд ли займет. В тройку, возможно, попадет, но будет очень тяжело. Сейчас пойдут серьезные матчи, и если «красно-белые» также будут играть в защите, то будут большие проблемы.

- А как наладить игру в обороне? Ну, купит «Спартак» центрального защитника, но это же не поможет, если команда не умеет обороняться.

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- Я уверен, что они над этим работают, но пока получается со скрипом. Нужен качественный защитник, который бы своей игрой помогал молодым ребятам, подсказывал, чтобы они не теряли концентрацию. Есть, конечно, Джикия, но мы видим, что даже с ним проблемы никуда не делись. Они были и в прошлом сезоне, и сейчас, когда он выходит на поле. Поэтому будем надеяться, что команда решит эту проблему.

- «Зенит» победил «Факел», но опять не обошлось без судейского скандала. Нет ощущения, что «Зениту» снова будут помогать?

- Пока нет. Надеюсь, что у нас справедливое судейство. Не хочется верить в какие-то заговоры. «Зенит» ведь сам по себе является сильной командой, и если еще ему помогать, то ничего хорошего в этом не будет.

- «Зенит» пока не нашел свою игру после ухода лидеров. У «Спартака» есть шансы на победу над питерцами в следующем туре?

- Да, и очень хорошие. На такие матчи всегда настрой другой. Вот выдут защитники, не знаю, какое будет сочетание, но я уверен, что они будут - играть с двойной концентрацией, не будут терять позиции и делать детские ошибки, как с «Уралом». Будет совсем другая игра. Хотелось бы, чтобы так было на протяжении всего сезона.

- Первое место у «Краснодара» закономерно? Пока «быки» единственный клуб, кто не потерял очки.

- Абсолютно. Он был сильнее тех соперников, с кем встречался. Я смотрел все обзоры игр «быков» и там вообще без вариантов. Все по делу. Правда, из серьезных соперников у них было только «Динамо», но команда симпатичная.

- ЦСКА проиграл в первом туре «Уралу», но затем три победы позволили подняться на третью строчку в таблице, причем команда много забивает. Какое впечатление производят «армейцы» на старте сезона?

- Очень крепкий клуб. Чалов здорово играет. Он почувствовал, что в него верят. «Армейцы» показывают добротный футбол. И в обороне нет больших проблем, чтобы они пропускали по два-три мяча в каждой встрече. Бывают отдельные моменты, но у того же «Спартака» они в каждой игре. Поэтому я думаю, что ЦСКА будет бороться за первое место.

Елена Григорьевская