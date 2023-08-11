Канчельскис: «Полезный ушат холодной воды для «Спартака»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал эффектную победу «Урала» над «Спартаком» (3:2). Напомним, в конце домашнего матча уральцы перевернули матч и отыгрались со счёта 1:2.

«Это полезный ушат холодный воды для красно-белых. А то запели опять о чемпионстве. Повторюсь, с такой обороной за золото бороться очень сложно. А голы на последних минутах — классика для «Спартака», - рассказал Канчельскис для «РБ Спорт», добавив, что команду Гильермо Абаскаля в очередной раз подвела психология.

Напомним, что после игры «Урал» вырвался на вершину турнирной таблицы РПЛ с 10 баллами и как минимум до выходных идёт на первом месте. У «Спартака» 9 очков, в пятом туре РПЛ команде предстоит сыграть с «Зенитом» дома.