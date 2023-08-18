Ещенко признался, что хочет возобновить карьеру игрока

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что задумывается о возобновлении карьеры футболиста.

«Иногда жалел, что закончил карьеру. И сейчас есть мысли возобновить. Я хорошо себя чувствую: тренируюсь и играю. Учитывая сегодняшний уровень футбола, конечно, еще можно было бы где-то поиграть», — приводит слова Ещенко издание «Чемпионат».

Последним клубом 39-летнего защитника было ногинское «Знамя», которое он покинул прошлой зимой.

Добавим, что на счету Ещенко 14 матчей за сборную России, в которых он записал на свой счет одну результативную передачу.