​«Зенит» - о матче в Москве: «Сначала выключили дождь, затем выключили «Спартак»

На клубном канале «Зенита» в YouTube появилось видео, посвящённое матчу против «Спартака». Питерский клуб показал некоторые интересные моменты, приоткрывая закулисье.

«Сначала выключили дождь, затем выключили «Спартак», - так анонсировали это видео в телеграм-канале «Зенита».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 3:1. Главным героем поединка стал полузащитник Маркус Вендел, который стал автором дубля.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 26 августа. Команда Сергея Семака будет играть против «Урала» на своём поле.