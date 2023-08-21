Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» - о матче в Москве: «Сначала выключили дождь, затем выключили «Спартак»

21 Августа 2023 • 20:56 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

На клубном канале «Зенита» в YouTube появилось видео, посвящённое матчу против «Спартака». Питерский клуб показал некоторые интересные моменты, приоткрывая закулисье.

«Сначала выключили дождь, затем выключили «Спартак», - так анонсировали это видео в телеграм-канале «Зенита».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 3:1. Главным героем поединка стал полузащитник Маркус Вендел, который стал автором дубля.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 26 августа. Команда Сергея Семака будет играть против «Урала» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Августа
21:12 · Россия. Премьер-лига
Чавес прошёл обследование для «Динамо»
21:07 · Россия. Премьер-лига
​Федун считает, что «Спартак» может бороться за чемпионство
20:56 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - о матче в Москве: «Сначала выключили дождь, затем выключили «Спартак»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Прудников надеется, что Бабич усилит «Спартак»
20:30 · Россия. Премьер-лига
​Бывший игрок сборной России: «Если бы в полуфинале Евро-2008 нам попалась Германия или Турция, мы бы на 95% прошли бы»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Я не вижу, чтобы «Спартак» нуждался в Медине»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Божович считает, что «Зенит» по делу обыграл «Спартак»
20:23 · Россия. Премьер-лига
​Давила выбрал номер в ЦСКА
20:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полузащитник «Ленинградца» Горулёв оценил результаты команды на старте сезона Первой лиги
20:15 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какой контракт «Страсбург» предлагал Захаряну слухи
20:11 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Краснодар» знает, что делает»
19:54 · Россия. Премьер-лига
​Глава РПЛ оценил судейство в матче «Спартак» - «Зенит»
19:46 · Россия. Премьер-лига
​Давила оценил РПЛ и Россию
19:44 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА Давила рассказал, на каких позициях он может играть в атаке
19:42 · Россия. Премьер-лига
​Давила – о ЦСКА: «Приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание»
Все новости
Рекомендуем