У Промеса - голевое действие в каждом туре нового сезона Премьер-лиги

Лидер атаки «Спартака» Квинси Промес отметился голевым действием в каждом из четырёх туров стартовавшего сезона Российской премьер-лиги. Так, сегодня вечером легионер сделал ассист на Тео Бонгонда, поразившего ворота «Урала» при счёте 1:0 в пользу хозяев на 54-й минуте.

Ранее мы сообщали, что аналогичное достижение по голевым действиям оформил и сам летний новичок «Спартака» Бонгонда. У него – три гола и один ассист в четырёх сыгранных «красно-белыми» матчах нового сезона РПЛ.

Таким образом, пока ни в одном матче «Спартака» в Премьер-лиге Бонгонда и Промес не уходили с поля без голевого действия.