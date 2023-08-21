Гладилин: «Абаскаль не может определиться, по какой системе играть»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин раскритиковал наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля за его работу по ходу матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

По мнению Гладилина, испанский специалист слишком долго не может определиться с подходящими сочетаниями игроков.

«Оборона тасуется, в средней линии он тоже не может определиться. В атаке дёргается — в два нападающих играть или в три. Подбор игроков хороший, но пока тренер не может определиться, по какой системе играть», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

После пяти туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 26 августа против «Ахмата». Начало — в 19:30 по московскому времени.