Деменко: «Соглашусь с тем, что «Зенит» не будет фаворитом в матче против «Спартака»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от ближайшего матча пятого тура чемпионата России, где «сине-бело-голубые» как раз сыграют против «красно-белых».

«Я соглашусь с тем, что «Зенит» не подходит к этому матчу фаворитом. Сейчас «Спартак» и «Зенит» в равных условиях», – цитирует Деменко Vprognoze.

Напомним, после первых четырёх туров Премьер-лиги «Спартак» идёт на четвёртом месте в таблице с девятью очками. «Зенит» располагается на восьмой строчке, имея в активе на пять пунктов меньше. Очная встреча команд состоится 20 августа в Москве.